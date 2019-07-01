«Давайте сохранять спокойствие»: Зеленский записал видеообращение по Станице Луганской

01.07.2019 10:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня состоялось разведения войск в Станице Луганской, что подтвердили наблюдатели СММ ОБСЕ. Об этом он сообщил в своем видеообращении в соцсети.

По словам главы государства, первым шагом к прекращению огня стала разблокировка минского процесса. Он отметил:

«Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства».

Кроме того, Зеленский уточнил, что не стоит поддаваться панике и «предоставить возможность ВСУ выполнять свою работу»:

«Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте, все же, сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Победы, к сожалению, тоже. Но мне кажется, это наш первый небольшой успех».

Источник: https://donpress.com