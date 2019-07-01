- Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского22:38
- В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько22:16
- Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии21:32
- "В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому21:15
- Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС20:45
- Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции20:30
- Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле20:03
- В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский19:48
- Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО19:30
- Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы. 19:14
Избирательное равенство. Какие места в партийных списках отвели женщинам?
21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия уже закончила регистрацию кандидатов и обнародовала окончательные партийные списки. В них много новых лиц и, что немаловажно, значительно больше женщин. Центр общественного мониторинга и контроля проанализировал первые десятки ключевых политических партий на соблюдение гендерного баланса.
Гендерные квоты в Раде
Верховная Рада восьмого созыва, полномочия которой истекают в июле, имеет в своем составе наибольшее количество женщин за всю независимость Украины, а именно – 51 депутатку. Однако это лишь 12% от общего числа членов парламента, что является одним из самых низких показателей среди европейских стран. Для сравнения: средний показатель представительства женщин в национальных парламентах стран ЕС составляет 25%.
Чтобы исправить ситуацию, накануне досрочных выборов активисты и правозащитники призвали лидеров политических партий формировать списки с учетом 30% гендерной квоты. Именно такая норма прописана в избирательном законодательстве, но за ее невыполнение нет никаких санкций. Поэтому включение женщин в партийные списки остается на усмотрение политических лидеров.
«Когда мы говорим о квотах, мы говорим о выравнивании возможностей, потому что исторически в парламент проходили только мужчины, и у женщин шансов не было. Поэтому это сейчас один из лучших инструментов для привлечения женщин. Зачем женщин? Потому что это позволяет привлечь другой взгляд на проблемы, возможность обратить внимание властей на проблемы, которые ранее находились в тени», – уверяет экспертка по недискриминации Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу.
Следует заметить, что в действующем парламенте единственная партия, которая уже превышает предложенную гендерную квоту, это – «Самопомощь». В политической силе более 36% женщин. Немного не хватает до соблюдения квоты партии «Батькивщина», которая имеет 26% женщин от общего состава фракции.
Идя на досрочные парламентские выборы, немало партий подчеркивали важность увеличения участия женщин в политике. Удалось ли им это воплотить, можно увидеть в финальных партийных списках.
Математика первой десятки
По последним социологическим данным, в парламент следующего созыва скорее всего проходят пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос». Приближаются к проходному барьеру в 5% партии «Гражданская позиция» и «Сила и честь».
В первой десятке фаворита избирательной гонки партии «Слуга народа» три женщины и семь мужчин. Третье место избирательного списка заняла экспертка по вопросам судебной реформы Ирина Венедиктова, пятый номер получила антикоррупционная активистка Галина Янченко, восьмая – экспертка «Центра противодействия коррупции» Анастасия Красносельская.
На одну женщину больше в первой десятке партии «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Петром Порошенко. Третья в списке вице-спикерка Ирина Геращенко, пятая – певица и общественная активистка София Федина, седьмая – известная волонтерша и основательница «Госпитальеров» Яна Зинкевич. Десятое место занимает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В партии «Батькивщина», кроме лидера Юлии Тимошенко, пятый номер имеет действующая депутат Елена Кондратюк. Только одна женщина в первой десятке «Оппозиционной платформы – За жизнь». Это действующая депутат Наталия Королевская.
Наиболее гендерно сбалансированной является партия Святослава Вакарчука «Голос». В первой десятке: 5 женщин и 5 мужчин. Вторым номером идет бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко, третьим – председатель IT-компании «Ring Ukraine» Кира Рудик, пятым номером – активистка «Центра противодействия коррупции» Александра Устинова. Девятую и десятую позиции занимают общественная активистка Соломия Бобровская и экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.
Больше женщин только в партии «Самопомощь». В первой десятке списка их шесть. Более того, в первой пятерке только один мужчина – лидер Андрей Садовой.
Что касается других партий, находящихся на грани проходного барьера, то женщины там в меньшинстве. «Сила и честь» Игоря Смешко выдвигает трех кандидаток в депутаты, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – только одну женщину. Совсем нет женщин в первой десятке партии «Свобода».
Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие паритета в большинстве партийных списков, кандидаток в Раду значительно больше, чем прошлые годы.
«Если государство хочет быть успешным, а общество – демократическим, необходимо принципиально исходить из позиций взаимоуважения и равенства на всех этапах принятия решений. Особенно это должно учитываться, когда мы говорим о формировании нового созыва законодательного органа – парламента», – отмечает эксперт Украинского института по правам человека Богдан Крикливенко.
Политикам и избирателям стоит помнить, что соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин – это фундамент демократического государства, которое мы сегодня строим.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Донбасс, партия, выбор
- Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС20:45
- Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции20:30
- Гиркин объяснил, чем опасно для «ЛДНР» разведение сил возле Станицы Луганской19:01
- В ОРДО из-за обстрела обесточены 15 сел16:46
- Андрей Богдан выступил за предоставление русскому языку статуса официального на Донбассе11:15
- В СММ ОБСЕ заявили о завершении процесса разведения сил и средств у Станицы Луганской09:00
- «Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами07:46
- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского22:38
- В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько22:16
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии21:32
- "В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому21:15
- Уже с 1 июля: для водителей изменили правила21:00
- Зеленский жестко отреагировал на обострение в зоне ООС20:45
- Отвод войск на Донбассе: россияне обстреляли наряд полиции20:30
- Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле20:03
- В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский19:48
- Названы летние фрукты, замедляющие старение21:55
- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""