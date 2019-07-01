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Комитет ВРУ вынес решение о дальнейшей работе делегации из Украины в ПАСЕ

01.07.2019 15:20
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Комитет ВРУ вынес решение о дальнейшей работе делегации из Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение обратиться в МИД с рекомендацией, отказаться от согласования нового посла ПАСЕ в Украине до окончания всех консультаций. Об этом заявила глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко.

По словам Гопко, все консультации будут проведены с новым генсеком Совета Европы.

«Рекомендовать МИД не соглашаться на нового посла Совета Европы в Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем. Кто за? Решение есть», — заявила она.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВРУ, делегация, ПАСЕ
 
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