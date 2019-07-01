Магнитные бури в июле 2019: названы даты

01.07.2019 10:02

По прогнозам специалистов, июль будет менее богатым на магнитные бури, чем предыдущие месяцы. В этом месяце будет стабильная геомагнитная обстановка и всего три неблагоприятных периода магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Поэтому специалисты составили календарь неблагоприятных дней для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.

7 июля 2019 года ожидается первое за месяц возмущение магнитного поля земли. Метеорологи прогнозируют бурю средней интенсивности. 15 июля 2019 года будет самая ощутимая за месяц буря. Активность колебаний будет высокой. Люди чувствительные к влиянию магнитных колебаний могут ощутить ухудшение самочувствия. 29 июля 2019 года состоится незначительная буря, она не должна стать причиной ухудшения состояния организма.

Во время активных колебаний советуют внимательнее относиться к своему самочувствию, избегать обострения хронических заболеваний, защищаться от воздействия солнца, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим.

В этот период рекомендуется: