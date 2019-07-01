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Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО

01.07.2019 19:30
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Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО

Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает Корреспондент.

Инцидент произошел 30 июня. Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного Тура Змін вышел на сцену и произнес эмоциональную речь, во время которой обмолвился и назвал Крым российским.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал со сцены Вакарчук.

Он пока никак не прокомментировал реплику, видео которой разлетелось по Сети.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, Вакарчук
 
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