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Парламентарии отказались рассматривать отставку Климкина: что будет дальше
На своем сегодняшнем заседании Комитет по иностранным делам Верховной Рады не будет рассматривать постановление об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом заявил член Комитета Владимир Арьев. «Данный вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий представители комитета сильно сомневаются в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще», – пояснил нардеп.
Вместе с тем, к таким «событиям» Арьев отнес не только «действия в Парламентской ассамблее, но и связанные с нотами».
В свою очередь, глава комитета Анна Гопко подчеркнула, что рассмотрение представление на увольнение Климкина было перенесено на 9 июля. «Сейчас мы решение – во вторник в 12:00 собрать комитет, чтобы одобрить проект постановления об уволь6нении Климкина», – отметила она. Со слов парламентария, на заседание комитета пригласят Вадима Пристайко, чью кандидатуру на должность главы МИД предлагает парламенту президент Украины Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, отставка, Климкин
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