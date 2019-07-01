Парламентарии отказались рассматривать отставку Климкина: что будет дальше

01.07.2019 15:40

На своем сегодняшнем заседании Комитет по иностранным делам Верховной Рады не будет рассматривать постановление об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом заявил член Комитета Владимир Арьев. «Данный вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий представители комитета сильно сомневаются в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще», – пояснил нардеп.



Вместе с тем, к таким «событиям» Арьев отнес не только «действия в Парламентской ассамблее, но и связанные с нотами».



В свою очередь, глава комитета Анна Гопко подчеркнула, что рассмотрение представление на увольнение Климкина было перенесено на 9 июля. «Сейчас мы решение – во вторник в 12:00 собрать комитет, чтобы одобрить проект постановления об уволь6нении Климкина», – отметила она. Со слов парламентария, на заседание комитета пригласят Вадима Пристайко, чью кандидатуру на должность главы МИД предлагает парламенту президент Украины Владимир Зеленский.