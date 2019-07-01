Порошенко забил тревогу и сделал Зеленскому смелое предложение: известны детали

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Пятый президент Украины Петр Порошенко убежден, что западные партнеры Киева стали нарушать установленный им принцип "Ничего об Украине без Украины".
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что с началом каденции Владимира Зеленского в мире перестали считаться с Киевом и его позицией, передает "Диалог.UA". "Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа: ничего об Украине без Украины", - отметил он в эфире телеканала "Украина".
По словам Порошенко, накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки" в Аргентине он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, так как Дональд Трамп был в пути в Буэнос-Айрес. "Сейчас что-то изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски – Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики", - считает Порошенко.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что всегда готов помочь своему преемнику и его команде связями, авторитетом, советами или разработкой стратегии.
Теги: Донбасс, Порошенко, Зеленский
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