Порошенко забил тревогу и сделал Зеленскому смелое предложение: известны детали

01.07.2019 12:42

Пятый президент Украины​ Петр Порошенко убежден, что западные партнеры Киева стали нарушать установленный им принцип "Ничего об Украине без Украины".

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что с началом каденции Владимира Зеленского в мире перестали считаться с Киевом и его позицией, передает "Диалог.UA". "Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа: ничего об Украине без Украины", - отметил он в эфире телеканала "Украина".

По словам Порошенко, накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки" в Аргентине он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, так как Дональд Трамп был в пути в Буэнос-Айрес. "Сейчас что-то изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски – Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики", - считает Порошенко.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что всегда готов помочь своему преемнику и его команде связями, авторитетом, советами или разработкой стратегии.