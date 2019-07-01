Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко забил тревогу и сделал Зеленскому смелое предложение: известны детали

01.07.2019 12:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко забил тревогу и сделал Зеленскому смелое предложение: известны детали

Пятый президент Украины​ Петр Порошенко убежден, что западные партнеры Киева стали нарушать установленный им принцип "Ничего об Украине без Украины".

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что с началом каденции Владимира Зеленского в мире перестали считаться с Киевом и его позицией, передает "Диалог.UA". "Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа: ничего об Украине без Украины", - отметил он в эфире телеканала "Украина".

По словам Порошенко, накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки" в Аргентине он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, так как Дональд Трамп был в пути в Буэнос-Айрес. "Сейчас что-то изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски – Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики", - считает Порошенко. 

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что всегда готов помочь своему преемнику и его команде связями, авторитетом, советами или разработкой стратегии.



Теги: Донбасс, Порошенко, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх