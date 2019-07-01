Повышение пенсий в Украине уже с 1 июля: кого коснется увеличение выплат

01.07.2019 09:18

Решение о повышение на предстоящем заседании примет Кабинет министров. Также стало известно, что оно будет производится на постоянной основе.

В Украине правительство планирует повысить пенсии пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля.

Детали, как пишет "Обозреватель", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Диалог.UA". "Полтора года назад – в январе 2018 года, в Мариуполе – я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались – и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий.

Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", – сказал Гройсман.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля. На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил он.

Таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, имужчины со стажем более 35 лет, получат повышение пенсий. Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. "Это будет очередной этап перерасчета пенсий, а дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.



Источник: www.dialog.ua