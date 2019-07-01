Президент Зеленский сегодня отправляется в Канаду: что известно о программе визита

01.07.2019 13:45

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодня, 1 июля, начинает свой визит в Канаду, передает replyua.net.



«1-3 июля Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто он будет участвовать в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой министерства иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов», - сказано в сообщении пресс-службы президента Более того, Зеленский проведет встречу с представителями украинской общины в Канаде.



Ранее сообщалось, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук пригласил Зеленского посетить Канаду 2 июля, поскольку именно завтра в Канаде должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине. Также в апреле премьер Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники заявили о желании углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.