Российские ложки, футболки и машины теперь под запретом: Украина расширила санкционный список

01.07.2019 13:30

1 июля вступило в силу постановление Кабмина № 535 от 15 мая 2019 года, которое существенно расширяет список запрещенных к ввозу российских товаров.

27 июня документ был опубликован в газете Урядовий кур'єр. Постановление вносит изменения в перечень, утвержденный постановлением Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года, пишет НВ.

Согласно постановлению № 535, с 1 июля в Украину запрещено ввозить, в частности, такие товары:

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров;

Удобрения минеральные или химические (азотные, калийные, фосфорные);

Продукты, используемые для кормления животных; предварительные смеси (премиксы);

Антибиотики, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве, ветеринарные вакцины;

Большинство лекарственных средств, используемых в ветеринарной медицине и животноводстве;

Спички;

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины;

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон;

Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, женские или для девочек;

Футболки, майки и другая нательное белье, трикотажные;

Свитера, пуловеры, джемперы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные;

Колготки, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия (например чулки для больных с варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные;

Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или девушек;

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, пояса с подвязками, круглые подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные или нетрикотажные;

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы;

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;

Части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной внутренней стелькой); вкладные стельки, стельки под пятку и подобные съемные детали; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их части;

Провода из углеродистой стали;

Трубы, трубки;

Проволока витая, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции;

Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;

Винты, болты, гайки, глухари, крючки крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные шайбы) и аналогичные изделия, из черных металлов;

Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, нержавеющей стали;

Изделия столовые, кухонные или прочие бытовые изделия и их части из черных металлов, черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные;

Оборудование для производства хлебобулочных изделий;

Тракторы;

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя;

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;

Моторные транспортные средства для перевозки грузов;

Моторные транспортные средства специального назначения;

Транспортные средства грузовые, самоходные подъемных или погрузочных устройств; тягачи, используемые на железнодорожных платформах, их части;

Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски.

Кроме того, с 1 марта 2020 года в Украину будет запрещено ввозить такие товары:

Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов, несамоходные, вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов товарной субпозиции 8606 10), бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;

Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов путями, несамоходные, крытые и такие, что замыкаются, другие, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта;

Вагоны железнодорожные или трамвайные для перевозки грузов путями, открытые, со стационарными бортами высотой более 60 см, бывшие в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта.

Партнер юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Алена Омельченко сказала в комментарии агентству УНИАН, что, по данным Государственной службы статистики Украины, общий объем импорта перечисленных позиций в Украину из РФ в 2018 году составил около $510 млн.

Напомним, Кабмин 15 мая расширил перечень запрещенных к ввозу российских товаров в ответ на постановление российского правительства от 18 апреля, которым запрещается экспортировать в Украину ряд товаров, в частности сырую нефть, парафин, нефтяной кокс, нефтяной битум и другой. Предусмотрено, что по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

Источник: https://from-ua.com