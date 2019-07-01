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Русский язык как официальный: у Зеленского раскрыли все карты, что теперь будет

01.07.2019 16:00
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Русский язык как официальный: у Зеленского раскрыли все карты, что теперь будет

Русский язык на Донбассе должен быть в приоритете, чтобы Украина могла выиграть информационную войну

Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, пишет Левый Берег.

По его словам, русский язык на территории Донецкой и Луганской областей должен превалировать, поскольку его там воспринимают.

Секретарь СНБО не сомневается, что Украина должна использовать русский язык на Донбассе в качестве инструмента для информационной войны против Российской Федерации.

«Любая информационная война должна вестись правильными инструментами. Если мы хотим, чтобы неконтролируемая территория Донбасса получала информацию в комфортном виде, превалировать там должен все-таки русский язык. Потому что они его воспринимают, привыкли к нему.

Чтобы получать доверие населения Донбасса нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал, с тем, что сейчас втюхивает Россия. Такой, чтобы люди захотели его смотреть», – не сомневается Александр Данилюк.

Подытоживая, секретарь СНБО подчеркнул, что согласно позиции президента Владимира Зеленского, Украине необходимо занять проактивную позицию в информационной войне.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, русский язык, Зеленский
 
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