Секретарь СНБО рассказал о предстоящей встрече Путина и Зеленского

01.07.2019 12:20

Секретарь СНБО, Александр Данилюк, уверен, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина обязательно состоится.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

По словам Данилюка, данная встреча выгодна обеим странам, а не самим президентам. Путин находится у власти в РФ довольно давно и по этой причине уже стал автократом и вряд ли сумеет говорить с демократом Зеленским на равных, а будет давить.

Также секретарь СНБО заверил, что встреча просто необходима для обмена военнопленными.

Источник: https://donpress.com