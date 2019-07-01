Солнечное затмение 2 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу

01.07.2019 07:10

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана.

В этот раз солнечное затмение пройдет под покровительством знака Зодиака Рак. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как привлечь удачу в этот день и что запрещено делать, чтобы не навредить себе.

Солнечное затмение начнется в 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по-киевскому).

По словам нумеролога Людмилы Савиной, солнечное затмение в Раке подчеркнет тему семьи, дома, отношений с родителями и детьми, так что в этих сферах изменения наиболее вероятны. Воздействие солнечного затмения может быть с 29 июня по 5 июля.

Что нельзя делать в солнечное затмение 2 июля

2 июля следует быть осторожными и сдерживать свои эмоции, поскольку затмение может принести ранимость, излишнюю чуткость и навязчивое дружелюбие. Из подсознания могут подняться подавленные эмоции, с которыми нелегко будет справиться. В этот период следует придерживаться одного правила — все семейные проблемы необходимо оставить дома.

Нежелательно в этот период совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции. Открывать новое дело, начинать воплощать в жизнь новые проекты также не стоит, поскольку они не принесут ожидаемых результатов.

Встречи или поездки также следует перенести на другое время. Следует не воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания.

Как привлечь удачу вовремя солнечного затмения 2 июля

2 июля 2019 года желательно провести в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного. День солнечного затмения — это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром.

Это время благоприятно для того, чтобы изучить что-то новое, расширить свои знания, начать читать новую книгу. Чтобы спрогнозировать свое ближайшее будущее следует использовать практику первого лунного дня и составить список желаний, которые хотелось бы осуществить в течение года. Также важно настроить себя на успех. 2 июля, в момент затмения энергия Солнца поможет избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей.

Источник: https://from-ua.com