Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кому повезет уже в июле

01.07.2019 20:03

С 2019 года в Украине начнется осовременивание пенсий. При этом первыми повышение выплат почувствуют на себе военные пенсионеры. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Люди увидят, что уже не от решений правительства зависит перерасчет пенсий. С 1 января 2019 года получат очередной перерасчет, осовременивания и повышения пенсий военные пенсионеры, а с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии. То есть это уже автоматический режим, который ощутят на себе все люди. Этот год мы пропустили, потому что был перерасчет с 1 октября", - пояснил Розенко.

Чиновник сообщил, что это автоматический режим, который ощутят на себе все граждане. В то же время он подчеркнул, что осовременивания выплат не приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда.

В этом году, отметил Розенко, уровень пенсионного обеспечения в нашей стране увеличился, так как пошел перерасчет военнослужащим.

"в Течение года увеличиваются пенсии людям, выплаты по которым зависят именно от прожиточного минимума", — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что дефицит и долг Пенсионного фонда не выросли и правительство работает в рамках запланированных графиков.

В Кабмине уточнили, что на дополнительное повышение пенсий с 1 июля могут рассчитывать мужчины-пенсионеры, которые имеют 35 лет стажа, и женщины-пенсионерки со стажем более 30 лет. Но при условии, что сейчас их пенсия меньше 2000 грн. По словам премьера, допповышение стало возможным благодаря росту экономики. Каким будет механизм, премьер не уточнил, лишь отметил, что все процедурные моменты планируется завершить на следующем заседании правительства, то есть 3 июля.

С 1 июля вместе с другими соцстандартами повышен до 67 грн и минимальные пенсии с 1497 до 1564 грн. А 65-летние пенсионеры и старше с 2018 г. получают пенсию не менее 40% минзарплаты, это на сегодня 1669 грн. То есть при наличии сверхнормативного стажа (сверх 35/30 лет. — Авт.) они тоже получат с июля не меньше 2000 грн. А вот ветеранам труда, у которых пенсия больше 2000 грн, похоже, мало что добавят: им лишь увеличат получаемую доплату за каждый год сверх 35/30 лет стажа (1% от минпенсии). Если минпенсия вырастет на 67 грн, то за каждый год сверхнормативного стажа доплатят больше на 67 млн — не 14,97 грн, а 15,64 грн.

Источник: https://from-ua.com