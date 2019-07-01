В «Слуге народа» паника, до выборов дотянут не все: что задумал Зеленский

01.07.2019 19:48

Глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о возможных чистках в рядах партии

Об этом он рассказал в интервью Цензор. нет.

Разумков назвал главное отличие «Слуги народа» от других партий: «В нашем списке нет ни одного бывшего или нынешнего народного депутата. И в этом смысле мы уникальны. В этих выборах такого нет и в истории Украины, мне кажется, тоже не было».

«Мы хотели бы привести в парламент людей, которые были бы новыми. Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этому они научатся быстро. Но главное, чтобы они не научились зарабатывать на законах, заниматься коррупцией, заниматься политической коррупцией, многими другими вещами, которые имеют место в этом парламенте», – рассказал глава партии.

Также Разумков отметил, что при наличии подтвержденной информации о неблагонадежности кандидатов, которые могут испортить репутацию партии, таких людей будут исключать из списка. По законодательству список можно очистить до 8 июля.

«…у нас по законодательству есть возможность до 8 июля отозвать тех или иных кандидатов. Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим. И чтобы ни у кого не было желания рассказывать, что это мои два депутата, а тут я заплатил, я напомню – мы не будем толерировать коррупцию в парламенте. Если будут доказательства у правоохранительных органов преступной деятельности, мне будет все равно это мой депутат или чужой, пусть привлекают к отвественности. Плюс, мы же снимаем депутатскую неприкосновенность и я очень хочу проголосовать закон об отзыве народного депутата», – обещает Дмитрий Разумков.

Источник: https://politeka.net