В Украине изменились условия получения посылок из-за рубежа

01.07.2019 13:17

Согласно принятому закону № 2628-VIII, предусматривающий изменения в Налоговом кодекс, в Украине посылки из-за рубежа стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%).

Новые правила пересылки коснуться только физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Рассчитать стоимость посылки можно будет по официальному курсу НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Источник: https://donpress.com