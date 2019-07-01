Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине выросли пенсии: кто будет получать не менее 2000 грн

01.07.2019 14:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине выросли пенсии: кто будет получать не менее 2000 грн

С понедельника, 1 июля, в Украине увеличилась пенсия для лиц с длительным трудовым стажем и будет составлять не менее 2000 грн. Также выросла минимальная пенсия. Соответствующие решения на прошлой неделе утвердил Кабмин.

Повышение пенсий коснется пенсионеров с длительным трудовым стажем: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пишет Корреспондент.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в постановлении правительства.

Также с сегодняшнего дня выросла минимальная пенсия. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019 года повышен на 67 грн до 1564 грн.

Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх