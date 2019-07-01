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В Украине выросли пенсии: кто будет получать не менее 2000 грн
С понедельника, 1 июля, в Украине увеличилась пенсия для лиц с длительным трудовым стажем и будет составлять не менее 2000 грн. Также выросла минимальная пенсия. Соответствующие решения на прошлой неделе утвердил Кабмин.
Повышение пенсий коснется пенсионеров с длительным трудовым стажем: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пишет Корреспондент.
"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в постановлении правительства.
Также с сегодняшнего дня выросла минимальная пенсия. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019 года повышен на 67 грн до 1564 грн.
Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.
Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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