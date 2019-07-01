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В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на июль

01.07.2019 17:43
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В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на июль

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура июля в Украине составит 20−24,5 градусов тепла.

Сообщается, что месячное количество осадков ожидается 40−105 мм, в Карпатском регионе 108−195 мм. Это означает, что количество осадков в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре также отмечают, что июль — самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха составляет 17−22 градусов, на юге до 24 градусов, в горных районах 11−16 градусов. Максимум температуры воздуха 31−39,7 градусов, ожидается в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40−41 градусов, а минимум 2−11 градусов тепла, в Карпатах 0−1 градусов тепла.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, июль, прогноз погоды
 
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