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Зеленский официально требует, чтобы Гройсман наказал Климкина
Президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману просит привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник, 1 июля, передает Корреспондент.
По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, относительно освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.
"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме президента.
Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по моряков.
Глава ОПУ также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.
Ранее сегодня Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". По его словам, отпуск ему нужен для того, чтобы создать "настоящую команду", к которой он пригласил присоединяться всех читалей соцсети.
Стоит отметить, что сегодня Зеленский отправился в Канаду без главы МИД.
Теги: Донбасс, Гройсман, Климкин, Зеленский
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