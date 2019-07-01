Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ

01.07.2019 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескромного заместителем председателя СБУ.

Об этом сказано в указе главы государства № 473/2019.

Также, глава государства назначил Ивана Рудницкого начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, а Александр Бондарук назначен начальником управления СБУ во Львовской области.

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