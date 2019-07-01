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Зеленский сообщил о большой победе «Слуги народа»: что теперь будет с выборами
Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила о большой победе
Политсила выиграла в апелляционном суде иск, которым требовалось обязать ЦИК страны внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами этого политического объединения, сообщили в twitter президента.
«Суд обязал ЦИК исключить информацию о партийности лжепартийцив в бюллетенях!», — говорится в сообщении.
Ранее в июне сообщалось, что кандидатами в народные депутаты Верховной рады стали восемь человек с фамилией Зеленский. В Центризбиркоме уточнили, что все они имеют разные имена и отчества.
На 43-х мажоритарных округах зарегистрировали 66 однофамильцев кандидатов в нардепы Украины. Об этом сообщают в пресс-представительстве ЦИК.
На некоторых округах ЦИК зарегистрировала сразу нескольких кандидатов с одинаковыми фамилиями. В Одессе на 133-м округе сразу четыре кандидата с фамилией Баранских, при этом из них двое Виталии. Один идет от «Оппозиционного блока, Виктор Баранских — от «Оппозиционной платформы «За жизнь»», а еще двое самовыдвинулись.
В Киевской области есть четыре кандидата с фамилией Гудзенко. Трое из них имеют имя Виталий. Также в этом округе есть три кандидата с именем Александр Ференц, у которых только отчества разные — Борисович, Владимирович и Петрович.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Слуга народа, Зеленский
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