Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии

01.07.2019 21:32

Президентский законопроект предлагает парламенту ввести новую формулу формирования цены электроэнергии.

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о рынке электроэнергии, которым предлагается новая формула расчета стоимости электроэнергии.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 26 июня и определен как неотложный, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно тексту законопроекта О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии, предлагалось перенести запуск новой модели рынка электроэнергии с 1 июля на 1 сентября 2019 года и до 1 июля утвердить порядок осуществления тестовых операций на рынке электроэнергии.

Также законопроектом предлагается изменить формулу расчета стоимости энергетического угля для украинских теплоэлектростанций с учетом реально обоснованных затрат на производство электроэнергии.

Отмечается, что при расчете прогнозной цены продажи электроэнергии в оптовый рынок электроэнергии Украины производителями, работающими по ценовым заявкам, обязательно учитывается, что цена энергетического угля не может превышать стоимость, рассчитанную по формуле: Цнпк = Цвин × Іс+ Цвт

Где Цнпк — цена энергетического угля;

Цвин — индикативная цена угля, которая определяется на основании средней цены на европейском рынке (на основе средних индексов API2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы Амстердам — Роттердам — Антверпен) за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены, которая рассчитывается с учетом средневзвешенного курса на межбанковском рынке (на время установления официального курса гривны).

Іс — дисконт на содержание серы, этот показатель устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на уровне от 0,9 до 0,99;

Цвт — средняя стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета экономически обоснованной стоимости угля.