"Хр*н вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" - Соловьев рассказал, как Россия защитит "Л/ДНР" от Украины

02.07.2019 17:30

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев угрожает массовым вторжением российской армии на украинский Донбасс.

Один из гостей ток-шоу и вовсе заявил, что вторжение россиян будет сопровождаться авиационными бомбардировками.

Угрозы Украине были озвучены в прямом эфире программы "Вечер с Соловьевым", передает dialog.ua.

Пропагандист уверяет, что наличие российской армии на Донбассе сделает невозможным обстрел боевиков и российских наемников, которые попадут под защиту Москвы.

Его угрозы поддержал Владимир Корнилов. "Начнется авиаподдержка", – заявил он.