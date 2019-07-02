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"Хр*н вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" - Соловьев рассказал, как Россия защитит "Л/ДНР" от Украины

02.07.2019 17:30
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"Хр*н вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" - Соловьев рассказал, как Россия защитит "Л/ДНР" от Украины

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев угрожает массовым вторжением российской армии на украинский Донбасс.

Один из гостей ток-шоу и вовсе заявил, что вторжение россиян будет сопровождаться авиационными бомбардировками.

Угрозы Украине были озвучены в прямом эфире программы "Вечер с Соловьевым", передает dialog.ua.

Пропагандист уверяет, что наличие российской армии на Донбассе сделает невозможным обстрел боевиков и российских наемников, которые попадут под защиту Москвы.

Его угрозы поддержал Владимир Корнилов. "Начнется авиаподдержка", – заявил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы, наемники, угрозы
 
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