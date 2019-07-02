Командира взвода обвиняют в избиении солдата до разрыва селезенки

02.07.2019 18:15

Командира взвода Нацгвардии обвиняют в избиении солдата. Расследование в уголовном производстве уже завершено. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

"Как установило следствие, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам. Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих. Впоследствии этот же день, одном из ранее побитых солдат, командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

Сейчас досудебное расследование, проводившиеся следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины, завершено. По результатам предварительного расследования обвинительный акт по командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) направлено в суд.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.