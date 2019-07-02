Путин велел упростить выдачу российского гражданства украинцам

02.07.2019 22:35

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, дополнительных преференций. Об этом идет речь в перечне поручений, который утвердил Путин, по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня, передает from-ua .

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения – 1 августа 2019 года. Ответственным за выполнение назначен министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.

Позже Путин обещал "максимально либерализовать" для граждан Украины процесс получения российского гражданства.