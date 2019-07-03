Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»

03.07.2019 08:33

Команда президента Владимира Зеленского обратилась к украинцам перед досрочными парламентскими выборами

Так, украинцам напомнили, что для смены места голосования на выборах осталось всего 14 дней. Соответствующее заявление появилось на официальных страницах команды Зеленского в соцсетях.

«​​Осталось 14 дней для смены места голосования. А по данным ЦИК лишь 32 403 человека сделало это перед выборами 21 июля. Это катастрофически малый показатель, ведь перед вторым туром почти 400 000 украинцев изменили место голосования. Берите друзей и родственников и меняйте место голосования прямо сейчас, ведь для этого нужен лишь паспорт. Сделаем их еще раз!», – призывает команда президента.

Ранее сообщалось, что после прихода к власти Владимира Зеленского и его команды , народных депутатов могут навсегда выгонять из Верховной Рады за прогулы. Представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук анонсировал новый законопроект, который введет для парламентариев суровое наказание за халатное отношение к работе.

Накануне Руслан Стефанчук заявил о планах заставить депутатов физически отрабатывать пропущенные рабочие часы. В офисе Владимира Зеленского не желают вводить новую уголовную статью, чтобы не усугублять и без того опасный уровень преступности в Украине. Вместо этого Руслан Стефанчук и его коллеги рассматривают более социально полезные идеи.

“Я настаиваю, что это должна быть уголовная ответственность. И она должна заключаться не в штрафах, не в “посадках”, а в общественных работах. Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу: помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет – это однозначно”, – заявил представитель президента в Верховной Раде.

Источник: https://politeka.net