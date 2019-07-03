- Встреча Зеленского и Лукашенко: Путин не смог сдержать эмоций, в Кремле паника16:31
- Последние провокации боевиков на Донбассе не являются инициативой Кремля - политолог16:17
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- В Украине будет дорожать бензин: эксперт назвал причину15:30
- Ошалевший Парубий набросился на соратников, гремит скандал: «Вы голосовали за…»14:45
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Гиркин публично сдал Путина всему миру «с потрохами»14:15
- Зеленский пригласил в Украину Лукашенко: подробности14:00
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
Команда президента Владимира Зеленского обратилась к украинцам перед досрочными парламентскими выборами
Так, украинцам напомнили, что для смены места голосования на выборах осталось всего 14 дней. Соответствующее заявление появилось на официальных страницах команды Зеленского в соцсетях.
«Осталось 14 дней для смены места голосования. А по данным ЦИК лишь 32 403 человека сделало это перед выборами 21 июля. Это катастрофически малый показатель, ведь перед вторым туром почти 400 000 украинцев изменили место голосования. Берите друзей и родственников и меняйте место голосования прямо сейчас, ведь для этого нужен лишь паспорт. Сделаем их еще раз!», – призывает команда президента.
Ранее сообщалось, что после прихода к власти Владимира Зеленского и его команды , народных депутатов могут навсегда выгонять из Верховной Рады за прогулы. Представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук анонсировал новый законопроект, который введет для парламентариев суровое наказание за халатное отношение к работе.
Накануне Руслан Стефанчук заявил о планах заставить депутатов физически отрабатывать пропущенные рабочие часы. В офисе Владимира Зеленского не желают вводить новую уголовную статью, чтобы не усугублять и без того опасный уровень преступности в Украине. Вместо этого Руслан Стефанчук и его коллеги рассматривают более социально полезные идеи.
“Я настаиваю, что это должна быть уголовная ответственность. И она должна заключаться не в штрафах, не в “посадках”, а в общественных работах. Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу: помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет – это однозначно”, – заявил представитель президента в Верховной Раде.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, партия, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса
- Стало известно, что случится со «Слугой народа» в Раде после выборов
- Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть
- У Зеленского рассказали, как будут избавляться от «недостойных» в «Слуге народа»: украинцев попросили помочь
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Зеленский поднял вопрос о русском языке на Донбассе: «Они – украинцы!»13:45
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе13:32
- Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, есть раненые11:58
- «Не придерживается перемирия»: Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу11:02
- Новая подлость с гражданством РФ на Донбассе: стали известны сроки исполнения 10:15
- Контактная группа не смогла договориться об обмене пленных и «хлебном перемирии» на Донбасе09:45
- «Необходимо мобилизоваться»: Пушилин обратился к «силовым ведомствам ДНР» из-за обострения на фронте08:01
- В Мариуполе выгорело поле21:44
- Встреча Зеленского и Лукашенко: Путин не смог сдержать эмоций, в Кремле паника16:31
- Последние провокации боевиков на Донбассе не являются инициативой Кремля - политолог16:17
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- В Европарламенте определились с новым главой15:45
- В Украине будет дорожать бензин: эксперт назвал причину15:30
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Россиянка опозорилась из-за скандала в самолете с темнокожей представительницей США 15:00
- Ошалевший Парубий набросился на соратников, гремит скандал: «Вы голосовали за…»14:45
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса14:30
- Гиркин публично сдал Путина всему миру «с потрохами»14:15
- Руслан Щербань – в первую очередь социальные вопросы!16:04
- Врачи объяснили, в чем вред мороженого15:15
- Назван напиток, помогающий легче перенести жару и духоту10:00
- При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже09:15
- Как побороть летнюю бессонницу08:15
- Как правильно чистить уши07:12
- Обстрел медиков на Донбассе обрастает деталями, готовится ответ: «Кремлю выгодно показать…»20:01
- Названы знаки Зодиака, которые любят одних, а живут с другими14:44
- Врачи перечислили самые вредные повседневные привычки11:10
- Раскрыта тайна чувств, которые ощущает человек перед собственной кончиной10:54
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Мужчина выпал из самолета, летевшего над столицей: подробности ЧП
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса
- Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе