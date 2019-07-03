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Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен
Певица MARUV много выступает в России и Украине, снимает клипы и записывает песни.
Публику все более и более интересует ее личная жизнь, ведь, кроме того что певица замужем, про нее ничего не известно. На днях артистка опубликовала в своем instagram новый снимок с девушками со своей подтанцовки.
На фото певица предстала в ярком образе — облегающее платье с леопардовым принтом, шляпка на голове и любимые туфли MARUV на огромной платформе.
Именно из-за них звезда стала гораздо выше девушек из балета, а те в, свою очередь, оказались на уровне живота певицы, а он выглядит подозрительно округлившимся. Поклонники MARUV принялись обсуждать новое фото, и многие также решили, что певица беременна. Сама же артистка не подтверждает и не опровергает данный факт.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, беременность, певица, MARUV
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