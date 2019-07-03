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Ошалевший Парубий набросился на соратников, гремит скандал: «Вы голосовали за…»
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заигрался в политику и перед выборами начал давить на своих же товарищей
Накануне председатель парламента обратился к ЦИК с требованием отменить регистрацию кандидатами в депутаты Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина. Народный депутат и блогер Семен Семенченко на своей странице в Facebook обратил внимание, что Андрей Парубий выступил против собственных соратников.
3 июля глава Верховной Рады обратился в украинские правоохранительные органы: Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу. Он попросил предоставить доказательства проживания экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, блогера Анатолия Шария и бывшего прокурора Рената Кузьмина на территории Украины за последние пять лет и сведения о пересечении ими государственной границы Украины. Ведь без этого закон запрещает баллотироваться на выборы.
«Не хватает Януковича где-то на мажоритарном округе… Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации… Реванш не пройдет», – заявил Андрей Парубий. Он пожелал, чтобы информацию в ближайшее время передали в ЦИК. Последняя же, по его словам, обязана снять кандидатов с выборов. Стоит отметить, что сначала упомянутым политикам отказали в регистрации. Но потом изменили решение, после решения Кассационного админсуда при Верховном суде.
Семен Семенченко обратился к Андрею Парубию и напомнил, что тот пять лет руководит Верховной Радой, а вместе с ней ещё и правительством, ЦИК и Генпрокуратурой. Но за это время даже реформированный суд не смог вынести Андрею Клюеву приговор:
«Спикер ВР и кандидат в депутаты от ПЕС Парубий призвал ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в депутаты. «Реванш не пройдет», сообщил Парубий. Он также отметил, что Клюев -причетний к разгону и избиения протестующих на Майдане в 2013-2014 годах. Все правильно. Все отлично. Я — «за». Только хочется спросить Парубия. Пять лет у вас была вся власть в стране. До сих пор у вас в руках парламент, правительство, ЦИК и Генпрокуратура. Почему же за пять лет реформирован вами суд заочно не осудил Клюева по обвинению реформированной вами прокуратуры?».
Народный депутат подчеркнул, что в упомянутых ведомствах работают «партнеры» Андрея Парубия. Семен Семенченко пришел к выводу, что «реванш» устроил сам спикер Верховной Рады и его соратники по политическим партиям: «Народный фронт» и Блок Петра Порошенко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, скандал, Верховная Рада, Парубий
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