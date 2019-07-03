Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»

03.07.2019 19:30

В МВФ рассказали, что нужно сделать украинским властям для повышения уровня экономики.

Замдиректора МВФ уверен, что показатель сможет подняться до 5-6%.

Об этом он рассказал Владимиру Зеленскому во время его визита в Канаду, сообщает Интерфакс-Украина.

«Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет — это капиталов и технологий. И последнее — должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения», — сказал Липтон.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ также подчеркнул, что экономика Украины пойдет на подъем благодаря правильным реформам. Но он также отметил, что при наличии коррупции в стране, такая инициатива останется безуспешной. Прежде всего должна осуществиться реформа государственного сектора экономики.

Как указал Липтон, Украине нужно определятся прямо сейчас.

«Именно сейчас настал момент выбора — с новой администрацией (президента. — ред.), а вскоре — и с вашим парламентом», — добавил он.

Также замглавы МВФ уверен, что благодаря ряду реформ, Украина может конкурировать со странами Западной Европы по уровню жизни.

В пример Липнон привел обстановку в Украине и Польше образца 2000-х, он указал на то, что тогда польская экономику нуждалась в финансовой поддержке извне, но на тот момент это было трудно осуществить.

«Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно — строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где «контракт — это контракт», — отметил он.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с Дэвидом Липтоном и подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является приоритетом для Украины.

Источник: https://politeka.net