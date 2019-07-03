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Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет
Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на членов его семьи.
Подробности и причины смерти пока неизвестны, отмечает издание.
Ли Якокка был президентом компании Ford с 1946 по 1978 год. Под его руководством был разработан популярный автомобиль Ford Mustang. После возглавил корпорацию Chrysler вплоть до 1995 года.
Ford Mustang — культовый автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. Модель подверглась рестайлингу в 2018 году.
Напомним, ранее в России умер известный авиаконструктор, который получал награду от Путина.
Сообщается, что авиаконструктор, который работал как при Советском Союзе, та и после его распада, Генрих Новожилов умер на 94-м году. Как известно, Новожилов был генеральным конструктором ОКБ Ильюшина с 1970 по 2005 годы.
Генрих Новожилов был известен тем, что руководил созданием первого реактивного военно-транспортного Ил-76, а также первого отечественного широкофюзеляжного Ил-86, дальнемагистрального Ил-96.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, умерший, автомобиль
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