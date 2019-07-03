Встреча Зеленского и Лукашенко: Путин не смог сдержать эмоций, в Кремле паника

03.07.2019 16:31

Владимир Путин напомнил Александру Лукашенко о «братских узах» и позвал его в Россию после того, как белорусский президент получил приглашение от Владимира Зеленского

Российский президент поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Беларуси. При этом он не мог не упомянуть «братские узы», связывающие их страны.

«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — говорится в поздравлении Путина.

Он также заявил о том, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с Лукашенко по вопросу интеграции России и Беларуси. По его словам, на этой встрече они обсудят торгово-экономические и иные аспекты отношений двух стран.

Любопытно, что эти заявления Путина прозвучали на следующий день после того, как стало известно о приглашении, которое Лукашенко получил от президента Украины.

Так, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что Зеленский пригласил Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

«Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации», — сообщил посол.

Он отметил, что Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

Источник: https://politeka.net