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Встреча Зеленского и Лукашенко: Путин не смог сдержать эмоций, в Кремле паника
Владимир Путин напомнил Александру Лукашенко о «братских узах» и позвал его в Россию после того, как белорусский президент получил приглашение от Владимира Зеленского
Российский президент поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Беларуси. При этом он не мог не упомянуть «братские узы», связывающие их страны.
«Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — говорится в поздравлении Путина.
Он также заявил о том, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с Лукашенко по вопросу интеграции России и Беларуси. По его словам, на этой встрече они обсудят торгово-экономические и иные аспекты отношений двух стран.
Любопытно, что эти заявления Путина прозвучали на следующий день после того, как стало известно о приглашении, которое Лукашенко получил от президента Украины.
Так, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что Зеленский пригласил Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.
«Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации», — сообщил посол.
Он отметил, что Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Кремль, Зеленский
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