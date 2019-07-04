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Синоптики ошарашили прогнозом на июль: чего ждать украинцам
Согласно мнению экспертов, погода в июле выдастся горячей. Синоптики рассказали, что в некоторых частях Украины температура превысит показатель июня.
Даже при учете снижения показателя на градусниках и усиленной влажности, июль выдастся очень жарким. Как говорят метеорологи, повышение температуры украинцы заметят уже в конце недели. Градус подскочит до +27…+32 и пойдет на спад лишь после двух недель.
Авторитетный синоптик Леонид Горбань утверждает, легче станет только после 17 июля (+19…+24), придут дожди и станет намного свежее. Но сильно радоваться не стоит, так как температура уже с 22 числа вновь поднимется до +34 и уже до конца лета украинцам придется смириться с этим показателем.
Об свежем летнем дожде жителям Украины мечтать не стоит. Незначительные осадки почти никак не «остудят» летнюю жару. Специалисты рекомендуют провести второй месяц лета отдыхая у водоемов, так как такую высокую температуру может перенести не каждый, особенно люди в возрасте. У кого не получилось выбить отпуск на июлю, а проведет месяц в жарком офисе, синоптики советуют накрутить кондиционеры на минимум. Июльские ночи выдадутся прохладными — столбик термометра будет колебаться в районе +25.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
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