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Суд принял резонансное решение для ЦИК: в Центризбиркоме заявили о желании сорвать выборы

04.07.2019 20:20
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Суд принял резонансное решение для ЦИК: в Центризбиркоме заявили о желании сорвать выборы

Судьи шестого апелляционного административного суда приняли решение провести пережеребьевку партий. Такое заявление озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в ходе заседания в четверг.

Как информирует replyua.net, она сказала: «Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. В настоящее время уже есть напечатано 5 миллионов и 200 бюллетеней. В настоящее время мне сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, однако я вам сообщаю, что такая акция была направлена на срыв выборов». В то же время Татьяна Слипачук, председатель ЦИК, заявила, что Центризбирком обязательно будет обжаловать данное решение.

Напомним, ранее вчера мы уже сообщали о том, что члены Центральной избирательной комиссии исключили кандидатуры двух одиозных личностей из предстоящих парламентских выборов в Украине. В частности, речь идет о бывшем главе Администрации президентаУкраины времен Виктора Януковича Андрее Клюеве, а также вражески настроенном ко всем украинцам блогере, переехавшем жить в 2012 году в Россиию, Анатолие Шарие.



Теги: Донбасс, выборы, суд, ЦИК
 
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