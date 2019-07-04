Триумф Путина в ПАСЕ: стало известно, кто вонзил Украине нож в спину, «считали другом»

04.07.2019 15:45

Украина получила подножку в ПАСЕ от страны, которую воспринимали как друга на международной арене

Об этом пишет Европейская правда.

Сообщается, что нож в спину Украине воткнула соседняя Польша.

Так, по информации журналистов, еще в мае в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы правительство соседней Польши поддержало декларацию, которая позволила впоследствии вернуть российской делегации право голоса в Парламентской Ассамблее.

Против декларации, которая открывала путь к восстановлению права голоса россиян, были Украина, Литва и Грузия, а вот польское правительство был «за». Заявление глав МИД стран Совета Европы во время заседания в Хельсинки поддержал глава делегации Польши Яцек Чапутович.

В документе говорилось, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы. Тот факт, что польский Кабмин утвердил текст декларации, официально подтвержден Министерством иностранных дел.

«Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы», — подчеркнули польские дипломаты