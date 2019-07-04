В работе Facebook произошел масштабный сбой

04.07.2019 09:38

Пользователи по всему миру 3 июля сообщают о неполадках в работе социальной сети Facebook.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который занимается мониторингом интернет-ресурсов.

Проблемы в работе возникли у пользователей США, Европы и Франции. Также сбой в работе Facebook зафиксирован в Украине с 16:53 (по киевскому времени). Отмечается, что в Facebook в сообщениях и ленте перестали отображаться фотографии и изображения, в мессенджере соцсети пропала возможность переслать фотографии.

Источник: https://donpress.com