Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»

04.07.2019 09:55

В зоне риска все потребители.

Существует два типа молока А1 и А2. На вкус и цвет они могут быть одинаковые, но эффекты — разные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.

А1 может негативно влиять на наше здоровье, за что его прозвали «дьявольским молоком». Тогда как А2 не имеет таких последствий.

Известный украинский профессор, генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко — изучил научные исследования и вместе с коллегами провел собственное.

Один из белков молока, β-казеин, может стать источником β-казоморфин, который образуется в желудочно-кишечном тракте человека и способен активировать наши морфиновые рецепторе μ1.

β-казоморфин может образоваться только из молока определенного типа — его назвали А1. В другом молоке, которое назвали А2, он не образуется.

Исследования показали, что потребление коровьего молока А1 связано с вероятностью развития синдрома внезапной смерти новорожденных, диабета, ожирения у детей и сердечных патологий.

У взрослых такое молоко способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, метаболического синдрома и даже онкологии, объясняет Досенко.

Есть также данные о влиянии на мозг, на когнитивные свойства экспериментальных животных и людей.

«На глаз» вы не сможете определить, какой тип молока дает ваша корова А1 или А2. Вкус, цвет, плотность — не усердствуйте. Коровы одной и той же породы могут иметь различные варианты β-казеина.

Чтобы определить, в какой коровы какое молоко, в некоторых странах уже проводят генотипирование. Для этого у коров берут генетический материал (кровь, эпителий, молоко) и анализируют ДНК.

В большинстве стран доминирует тип коров А1, рассказывает Виктор Досенко. Правда, есть порода коров в Индии, где коровы только А2, но они дают меньше молока.