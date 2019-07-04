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Зеленский добился неимоверного успеха в Канаде: Путина ждет жесткий удар
Стало известно, о чем президент Владимир Зеленский разговаривал с членами группы дружбы с Украиной парламента Канады
Об этом пишет Укринформ.
По словам председателя группы дружбы Бориса Вжесневского, в рамках официальной встречи стороны обсудили новые удары по Российской Федерации в ответ на ее агрессию по отношению к Украине.
“Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонной летального оружия”, — подчеркнул Вжесневский в комментарии журналистам.
Он также заметил, что представители группы “подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах”.
Подытоживая, Вжесневский добавил, что передал Владимиру Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в незаконных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости.
“Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости”, — резюмировал депутат канадского парламента.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Канада, Зеленский
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