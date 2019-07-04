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Зеленский поразил мощным заявлением в Канаде: «Гарантирую»
Президент Украины Владимир Зеленский поразил мощным выступлением во время встречи с представителями бизнеса из Канады
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы — одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста… Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда», — отметил он.
По словам Зеленского, будет создан специальный инвестиционный фонд для совместного инвестирования бизнеса из Канады в украинские проекты. Предполагаемыми сферами, которые могут заинтересовать предпринимателей – IT, «зеленая» энергетика и добыча полезных ископаемых.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Зеленский сообщил, что Канада предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой», — отметил президент Украины.
А в ближайшие месяцы Канада и Украина планируют подписать соглашение о молодежных обменах, который позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные поездки с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года, рассказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей сферы IT и других отраслей. Зеленский подчеркнул, что это будет способствовать созданию большего количества рабочих мест и улучшению отношения между двумя странами.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Канада, Зеленский
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