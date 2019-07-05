«Ехал в Воронеж»: СБУ задержала агента российской военной разведки

05.07.2019 14:31

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ задержали агента российской военной разведки, сотрудника одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает donpress.com.

В силовом ведомстве отметили, что завербованный житель Запорожья ехал в Воронеж на встречу со своим куратором. В СБУ добавили, что мужчина был завербован в 2014 году на аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей «русского мира».

Выяснилось, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе. Полученные разведданные он посылал через отработанные офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD) с разведывательными сведениями.

По месту жительства агента обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.