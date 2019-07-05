К Черному и Азовскому морям отправятся новые поезда

05.07.2019 20:28

"Укрзализныця" (УЗ) планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек.

Такие планы на вторую половину 2019 года озвучил сегодня, 5 июля, председатель правления акционерного общества Евгений Кравцов в Харькове.

Он поздравил с юбилеем региональный филиал УЗ – "Южную железную дорогу" – полтора века назад на харьковский вокзал прибыл первый поезд.

Кравцов также поделился достижениями компании. По его словам, впервые за шесть лет железная дорога не испытывает недостатка в грузовых вагонах. В этом году планируют закупить новые электрички для Днепра и Запорожья, а на период отпусков запустили 30 дополнительных поездов в направлении Азовского и Черного морей.

"В этом году в период летних перевозок мы увеличили пассажиропоток и перевозки пассажиров более чем на 20%. Это очень существенный показатель. На сегодня у нас более 170 поездов, курсирующих ежедневно. За последние годы это рекордный показатель. И это позволяет эффективно справляться с высоким спросом", – подчеркнул Кравцов, передает segodnya.ua.