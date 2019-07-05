Путин выступил с жестким требование по Донбассу

05.07.2019 12:50

Президент России требует от Киева полного восстановления экономических отношений с ОРДЛО.

Об этом он сообщил росСМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как лидер Украины Владимир Зеленский выполнит ряд условий. Так, Путин убежден, что правительство Украины должно начать выступать с инициативами по выполнению Минских соглашений. Он рассказал, что Киеву необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона". Президент России уверяет, что Украина не должна требовать от Москвы выполнения "Минска", если все зависит от Киева. Лидер страны-агрессора подчеркнул, что после шагов по снятию экономблокады с Донбасса, нужно переходить к политической части договора.