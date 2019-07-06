Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского

06.07.2019 20:15

Сразу после того, как Владимир Зеленский принял присягу и занял пост президента Украины, начались разговоры относительно решения ситуации на Донбассе. У Зеленского и у президента РФ Владимира Путина уже сделали ряд громких заявлений относительно возможной встречи глав государств. Однако многие эксперты предполагают, что за одну встречу вопрос об оккупации Донбасса решить невозможно.

Так, астролог Людмила Халанская заявила, что Путин и Зеленский вряд ли найдут общий. Она составила гороскоп совместимости президентов Украины и России как переговорщиков, пишет Главред.

По ее словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогут вести диалог без взаимоуважения.

"Солнце Путина попадает в соединение с Плутоном Зеленского. Это соединение уже само по себе, без других аспектов между картами, указывает на невозможность отношений, если между людьми нет уважения", - отметила Халанская.

Астролог объяснила, что президент Украины и глава России не имеют абсолютно никакого желания понимать друг друга и даже слушать, ведь каждый из них твердо убежден в собственной позиции.

"Еще один негармоничный аспект от Солнца Путина – квадрат к Меркурию президента Украины, который только подтверждает полное отсутствие желания понимать и даже просто слушать друг друга. Меркурий Владимира Зеленского также находится в квадрате с Сатурном Владимира Путина – ни о каком конструктивном диалоге между этими двумя людьми не может быть и речи!", - добавила астролог.

Халанская отметила, что если бы эти два человека имели какие-либо общие дела в реальной жизни, им было бы не избежать интриг, взаимных подозрений и даже судебных разбирательств.

"Сатурн лидера РФ попадает в соединение с Плутоном - натальной картой Владимира Зеленского. Те некоторые положительные аспекты, которые присутствуют в гороскопе совместимости, никак не помогут им договориться, поскольку все эти показатели имеют в виду непосредственное регулярное общение двух людей на личном уровне, чего, разумеется, между ними нет и быть не может". - резюмировала она.

Источник: https://from-ua.com