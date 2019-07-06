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Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пошла по стопам президента Владимира Зеленского и публично опозорилась
Главная соратница Петра Порошенко в Верховной Раде попиарилась на достижении простых украинцев. Об этом на своей странице в Facebookнаписал блогер Михаил Шнайдер.
5 июля 2014 украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов украинские города Славянск и Краматорск. Они были стратегически важными для Украины, ведь расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров. Президент Украины Владимир Зеленский первым из чиновников посетил памятный мемориал в честь погибших воинов, установленный на месте ключевого боя. Он отметил, что государство никак не помогало в его строительстве, оставив волонтеров без помощи.
«Я сейчас не только об этом Мемориал. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс — это не просто Украина, Донбасс — это богатая и процветающая Украина», — обратился он к соотечественникам.
Вице-спикер украинского парламента, кандидат в народные депутаты от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко вместе с сотнями украинцев прошлась по улицам освобожденного пять лет назад Краматорска. Она вслед за президентом посетила мемориал, который в 2019 году реконструировали. И опять силами волонтеров.
«Ира Геращенко в своем Репертуаре. Просто уникальная женщина. И сегодняшний случай в Краматорске, тому очередное подтверждение. Она умудрилась пропиарится на мемориале, который построили волонтеры на собранные простыми Украинцами Деньги. Мало того, до визита президента Зеленского, этот самый мемориал наши чиновники попросту игнорировали», — отметил Михаил Шнайдер.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, Верховная Рада, Геращенко, Зеленский
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