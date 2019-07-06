Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник

06.07.2019 22:45

Ежегодно праздник Ивана Купала встречают ночь с 6 на 7 июля Этот день также в народе также называют Иванов, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день.

После крещения Руси, его стали ассоциировать с праздником рождения Иоанна Предтечи.

Согласно народным приметам на Ивана Купала категорически запрещается:

В купальскую ночь нельзя спать, ведь по земле начинает бродить нечистая сила;

Нельзя купаться (русалка или водяной могут утопить);

На Ивана Купала ничего не занимают, не дают и не продают;

Нельзя подбирать украшения и деньги, найденные на дороге

В этот день принято молиться святому Иоанну Крестителю. Также собирать разные целебные травы и цветы для гаданий. На Купала девушки всегда плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать на суженого или исполнение желания.

Источник: https://donpress.com