Изобретательная Тимошенко придумала еще один способ снизить тарифы

06.07.2019 16:40

Для того, чтобы в Украине действовали справедливые тарифы нужно лишь пять важных шагов, которые команда "Батькивщины" намерена сделать после парламентских выборов.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время прямого эфира на телеканале "112 Украина".

В первую очередь, отметила лидер "Батькивщины", надо принять закон (он уже лежит в парламенте), который вернет нас к порядку, который существовал до 2014 года, когда наш газ продавали населению по украинским адекватным ценам.

Далее — законом установить предельную рентабельность. Надо снять доходность в 200-300%, с которой нам сегодня украинский газ продают и вернуть 30% прибыли, и этого достаточно будет для развития отрасли, убеждена лидер "Батькивщины".

Третий шаг — необходимо убрать посредников при завозе в Украину импортного газа и напрямую закупать газ у тех, кто его добывает.

Четвертым шагом Тимошенко назвала открытие масштабной добычи украинского газа и устранение коррупционной раздачи лицензий, которые компании получают на коррупционной основе.

"Наши разведанные запасы позволяют в течение 20 лет добывать собственный газ и не покупать его за пределами Украины", - заявила лидер партии.

Также Тимошенко, подчеркнула, в Украине нужно строить терминалы, которые могут принимать в портах импортируемый сжиженный газ из других стран, а не из РФ: "Ранее этого не делали из-за политических причин, чтобы мы и дальше зависели от снабжения. Если построить эти терминалы, у нас появится рынок газа, а не просто монополии".

Политик также отметила, что новый президент имеет полномочия, которые помогут решить ситуацию с тарифами.

Источник: https://from-ua.com