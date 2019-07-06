- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения20:43
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»20:30
- Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского20:15
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В Украине решили запретить часть денег19:45
- XXI саммит Украина-ЕС: какие изменения произойдут на Донбассе?19:30
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения
Борис Кушнирук, общаясь с журналистами издания Сегодня, допустил, что цены на газ для населения в дальнейшем могут еще больше снизиться. По мнению экономического эксперта, сейчас в Украине есть все условия для такого изменения тарифов, сообщает replyua.net.
Борис Кушнирук допускает, что в дальнейшем цены на газ для населения могут снизиться еще существеннее. Раннее это обещал глава правительства, и эксперт считает, что это вполне реальный сценарий. Для снижения тарифов на «голубое топливо» сейчас в стране есть все условия. Однако данный процесс до сих пор регулируется в ручном режиме.
Кушнирук объясняет это тем, что в Украине решены еще не все вопросы, связанные с переходом на рыночную модель поставок газа населению. Основной задачей в настоящее время является отказ от применения формулы стоимости «голубого топлива» по спецобязательствам. Поскольку избирательная кампания уже близится к завершению, то вскоре политический аспект могут убрать из системы. Компании Нафтогаз должны предоставить возможность поставлять газ населению напрямую, минуя облгазы. Причем, менять систему лучше всего в летний период, когда стоимость топлива существенно снижается. Читайте также: Розенко рассказал, когда украинцам ждать очередного повышения пенсий.
Теги: Донбасс, цена, газ, коммунальные услуги
- Больницы переводят на автономное отопление
- Газовый узел разрублен
- Лукьянченко рассказал о плодах Оранжевой революции
- В Донецке рассчитывают на адекватные цены на газ
- Резкое подорожание удалось сдержать, но праздничная атмосфера требует вложений
- Свинина подорожала на десять гривен. И это еще не предел
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
- В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»18:45
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- «Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому17:48
- Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-1716:00
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- Это стоит видеть: битва двух мускулистых медведей попала на ВИДЕО21:46
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Американские телеведущие спрятались под стол в прямом эфире (ВИДЕО)21:18
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения20:43
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»20:30
- Астролог сообщила, чего можно ожидать от встречи Путина и Зеленского20:15
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление