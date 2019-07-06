Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на газ для населения

06.07.2019 20:43

Борис Кушнирук, общаясь с журналистами издания Сегодня, допустил, что цены на газ для населения в дальнейшем могут еще больше снизиться. По мнению экономического эксперта, сейчас в Украине есть все условия для такого изменения тарифов, сообщает replyua.net.



Борис Кушнирук допускает, что в дальнейшем цены на газ для населения могут снизиться еще существеннее. Раннее это обещал глава правительства, и эксперт считает, что это вполне реальный сценарий. Для снижения тарифов на «голубое топливо» сейчас в стране есть все условия. Однако данный процесс до сих пор регулируется в ручном режиме.



Кушнирук объясняет это тем, что в Украине решены еще не все вопросы, связанные с переходом на рыночную модель поставок газа населению. Основной задачей в настоящее время является отказ от применения формулы стоимости «голубого топлива» по спецобязательствам. Поскольку избирательная кампания уже близится к завершению, то вскоре политический аспект могут убрать из системы. Компании Нафтогаз должны предоставить возможность поставлять газ населению напрямую, минуя облгазы. Причем, менять систему лучше всего в летний период, когда стоимость топлива существенно снижается. Читайте также: Розенко рассказал, когда украинцам ждать очередного повышения пенсий.