У многих людей складывается неверное представление относительно появления богатства. Принято считать, что богатым человек становится случайно, или же в результате воровства и обмана. Но ведь это не так! Более того, даже кропотливый и упорный труд совсем не гарантия богатой и обеспеченной жизни, пишет Дzen.

Богатство – это состояние души, правильный настрой и, конечно же, энергетическая подпитка Вселенной. Обеспечить такую подпитку помогает талисман богатства. Правда, для каждого человека, в зависимости от влияния небесных тел, он свой. Поэтому в данной статье расскажем о том, как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака.

Для большего удобства рассмотрим денежные талисманы для знаков Зодиака исходя из их принадлежности к определенной стихии.

Стихия Огня

В представителях данной стихии заключен невероятно сильный энергетический потенциал, которому нужно лишь придать правильное направление. Талисманы для этих личностей должны быть выполнены из металла, желательно круглой или квадратной формы, красного, желтого, стального, а также зеленого или золотистого цвета.

Овен

Покровителем Овна является воинственный Марс, а потому лучшим денежным талисманом для личностей данного знака станет холодное оружие. Это может быть старинный клинок, молот или финка, а также его миниатюрное изображение, которое можно повесить на цепочку. Крайне желательно, чтобы магический предмет был выполнен из стали и был старинной, раритетной вещью.

Для привлечения богатства можно использовать и камни. Овну в этом плане идеально подойдет минерал гематит, который помимо прочего, будет оберегать Овна от черной магии.

Лев

Талисман для Льва должен концентрировать в себе мощную энергию, которая будет направлять этого человека к развитию и обогащению. Желательно чтобы это был круглый предмет, изготовленный из благородных металлов. Идеальным талисманом может стать золотое обручальное кольцо, которое к тому же символизирует планету управитель Льва – Солнце. Как вариант, деньги ко Льву может привлечь старинная золотая монета.

Если говорить о привлекающих удачу камнях, свой выбор нужно остановить на гелиодоре, также символизирующем Солнце.

Стрелец

Магическим талисманом для подопечных Юпитера может стать некий предмет, например, старинная подкова, металлическая ложка, оловянный солдатик или звезда. Подойдет также медальон с изображением ящерицы или кентавра. Такие предметы, изготовленные из металла, нередко встречаются в продаже. При этом желательно, чтобы талисман был холодного цвета: синего, багрового или фиолетового.

Из камней в качестве талисмана лучше всего выбрать аметист, ведь он усиливает интеллектуальные способности своего обладателя, повышая тем самым шансы на богатство.

Стихия Земли

Материальное благосостояние является едва ли не главным приоритетом в жизни представителей стихии Земли. Этих личностей отличает аккуратность, рассудительность и невероятное упорство. А недостаток решительности они могут компенсировать подходящим талисманом. Это может быть некая драгоценность или украшение, красного или другого яркого цвета, который придает представителям данной стихии решительность.

Телец

Тельцы живут с постоянным желанием самоутвердиться в этом мире, ведь неверие в свои силы лишает их шансов на богатую, обеспеченную жизнь. В этом плане подопечным Венеры стоит приобрести себе статуэтку могучего животного, например, быка, зубра, носорога или слона. Подойдет также украшение в виде медальона с изображением такого животного.

Учитывая, что Телец принадлежит стихии Земли, особую поддержку этому человеку может оказать подходящий камень. В данном случае подойдет бирюза – минерал, который придаст Тельцу решительности.

Дева

Для личностей, рожденных под знаком Девы, лучшим талисманом станет сова. Такая птица является символом мудрости, природной рациональности и неспешности в принятии решений. Поэтому Дева может приобрести фигурку мудрой совы, изготовленной из глины и поставить ее у себя на рабочем столе. А еще лучше найти в продаже кулончик с изображением мудрой совы и носить его на веревочке у самого сердца. Если говорить о цветах, то лучше, если талисман для Девы будет зеленым, белым или фиолетовым.

Камнем, способным принести финансовую удачу подопечным Венеры должен стать хризолит, несущий этим людям удачу и везение.

Козерог

Для личностей данного знака отличными талисманами богатства могут стать фигурки животных. Лучше, если это будет козел, черепаха или черный кот. Такие символы в виде статуэток, изображений или амулетов, будут оберегать своего «хозяина» от разочарований, наделят его спокойствием и хитростью, которой нередко не хватает Козерогам для достижения своих целей. При этом будет лучше, если талисман будет всегда находиться рядом с Козерогом, желательно ближе к сердцу.

Идеальным камнем, привлекающим удачу к подопечным Сатурна, станет рубин. Этот драгоценный камень добавит Козерогам уверенности в себе и смелости при приятии важных решений.

Стихия Воздуха

Эти свободолюбивые, но довольно ветреные личности, как никто другой нуждаются в талисмане, который бы поддерживал их в стремлении к богатству и финансовому благополучию. Астрологи говорят, что идеальным талисманом для представителей стихии Воздуха станут бесцветные, но при этом твердые и острые предметы самой разнообразной формы. Они будут символизировать свободу и непокорность, но при этом станут путеводной звездой для этих личностей.

Близнецы

Близнецы коммуникабельные личности, но чтобы открыть любые двери, в том числе и в мир собственного благополучия, им понадобится талисман в виде серебряного или золотого ключика. Миниатюрный кулончик на цепочке – именно то, что нужно представителям данного знака Зодиака для привлечения удачи. Кстати, удачу этим личностям может принести даже обычный лоскуток из натуральной материи, фиолетового, голубого или синего цвета.

Лучшим камнем для Близнецов является аметист. Он поможет личностям данного знака пережить самые сложные периоды в жизни.

Весы

Весы – признанные эстеты и ценители красоты. Для привлечения богатства в свою жизни им просто необходимо держать рядом небольшую шкатулку или ларец, особенно из хрусталя. Для Весов это магический предмет, который сам по себе притягивает блага в жизнь этого человека. А если в такой шкатулке будут храниться драгоценные украшения, Весы будут обеспечены и счастливы на протяжении всей жизни.

Что касается камня, который будет приносить Весам удачу, то это, без сомнения, топаз. Это камень мудрости и покоя, которых так не хватает Весам для счастливой, размеренной жизни.

Водолей

Символом счастья, удачи и финансового благополучия для личностей знака Водолей является ангел. Это хранитель, который оберегает беспечного Водолея от бед и несчастий. Такой ангел может быть изготовлен

из любых материалов, но лучше, если это будет стеклянная или хрустальная статуэтка, стоящая у вас на прикроватной тумбочке. Помимо прочего, успех подопечным Урана может принести фигурка в виде бабочки.

Камнем удачи для Водолея станет аквамарин. Он поможет личностям данного знака не бросать работу на полпути и не опускать руки даже в трудных ситуациях.

Стихия Воды

Личности, относящиеся к данной стихии, находятся в постоянном поиске гармонии и умиротворения. А успокоение им приносит вода и все, что с ней связано. Особенно ценными среди них являются талисманы, изготовленные из серебра, платины или белого золота. Цвета таких предметов должны иметь отношение к морю, а потому лучше, если это будет голубой, синий, зеленый или цвет ультрамарин.

Рак

Как представителю стихии Воды, Раку необходимо постоянно держать при себе украшение в виде рака или краба. В этом плане счастливым талисманом для представителей стихии Воды может стать серебряная или платиновая подвеска, брошка или медальон, с изображением ракообразного. В доме также должно найтись место для предмета метели или статуэтки в виде одноименного обитателя рек и озер.

Лучшим камнем для Рака станет изумруд, который прогоняет плохие мысли и помогает концентрироваться на действительно важных вещах.

Скорпион

Для привлечения финансового благополучия в свою жизнь, Скорпионам необходимо иметь амулет в виде стрекозы, лягушки, ящерицы, змеи или символа собственного знака – скорпиона. Такие амулеты, особенно выполненные из прозрачных драгоценных камней, станут настоящими магнитами для привлечения денег. Кроме того, богатство подопечному Марса принесет хранящееся дома современное холодное оружие, в частности, мушкет, или фигурка настоящего пиратского фрегата, пусть даже из стекла.

Камнем, привлекающим благосостояние в жизнь Скорпиона, является бриллиант. Даже миниатюрный, этот камешек станет для личностей данного знака символом процветания.

Рыбы

Идеальным талисманом богатства для представителей знака Рыбы станут фигурки рыбок, выполненные в стекле, хрустале или драгоценных металлах. Амулет в форме ракушки также будет надежным оберегом этих личностей от провалов и неудач. Главное держать эти вещицы при себе, нося брелок с изображением рыбки или симпатичный кулончик на шее.

Камнем, привлекающим удачу в жизнь Рыбок, будет жемчуг. Он является символом процветания, а значит, смело приобретайте украшения с этим биогенным образованием, и старайтесь не расставаться с ними, особенно в важнейшие дни вашей жизни.

Напоследок скажем, что для появления в вашей жизни богатства крайне важен контакт талисмана с его обладателем. А еще важно верить, в то, что талисман помогает, и чем сильнее будет эта вера, тем более действенный результат вы получите!

Источник: https://from-ua.com