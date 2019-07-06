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"Кошевой идет на выборы", - друг Зеленского обратился к украинцам
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой снялся в агитационном предвыборном ролике к внеочередным выборам в Верховную Раду.
Друг президента Украины Владимира Зеленского и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой агитирует украинцев идти на выборы, которые состоятся 21 июля, передает "Диалог.UA". Ролик опубликован на всех официальных страницах политсилы "Слуга народа" в социальных сетях с подписью "Кошевой идет на выборы, будь как Кошевой". "Один мой друг, не буду говорить кто, решил изменить страну. Ну вы поняли. Но ему сейчас реально трудно, потому что вокруг него много плохих людей. Я не буду говорить сколько, но где-то 450. Что мы можем сделать? Во-первых, дать понять, что нас гораздо больше, чем их", - заявил комик.
Таким образом актер студии "Квартал 95" попытался подтолкнуть украинцев к решению пойти на парламентские выборы и проголосовать. "Давайте поможем нашему другу сделать так, чтобы вокруг него были только слуги народа. Я не буду говорить коллеги. Хотя чего, буду. 21 июля, ну вы поняли", - добавил Кошевой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Зеленский
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