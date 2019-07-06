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Новый закон больно ударит по курильщикам: что изменится в Украине

06.07.2019 17:01
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Новый закон больно ударит по курильщикам: что изменится в Украине

В Украине собираются ужесточить законы для курильщиков

Верховная Рада Украины на данный момент рассматривает сразу 17 антитабачных законопроектов, которые ужесточат правила продажи сигарет и увеличат штрафы для курильщиков.

Так, парламентарии предлагают увеличить штрафы за курение в общественных местах, запретить размещать рекламу табачных изделий и продавать часть сигарет и не только.

Депутаты Украины внесли предложение о том, что разрешить производство сигарет только на экспорт, а кроме того запретить реализацию табака и табачных изделий в Украине, которые содержат:

  • добавки, которые придают табачным изделиям другой вкус или запах;
  • ароматизаторы, меняющие запах табачного дыма, табака, фильтра или упаковки;
  • красители табачного дыма;
  • витамины или другие добавки, которые могут создать впечатление, что табачные изделия менее вредные;
  • кофеин, таурин и другие стимуляторы, которые связывают с энергией и бодростью.

«Каждый год от болезней, вызванных курением, умирает 85 тыс. украинцев. Но даже если говорить сугубо об экономике, ежегодные убытки Украины от табакокурения составляют $12,5 млрд, из них $2,4 млрд – медицинские расходы, в том числе государства, на лечение болезней, связанных с курением», – отмечает эксперт ОО «Життя» Оксана Тотовицкая.

Также ранее сообщалось, что в Украине цены на табачные изделия до конца 2019 года подорожают практически на четверть.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, закон, курение, сигареты
 
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