Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования

06.07.2019 11:15

Председатель ВР Андрей Парубий поручил парламентскому аппарату ввести сенсорные кнопки для голосования до начала работы депутатов нового созыва. Как передает replyua.net, об этом он заявил на состоявшейся вчера итоговой пресс-конференции.

«Я поручил аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ», — сказал Парубий. Вместе с тем, он считает, что это аппарату нужно будет время, когда парламентарии не будут работать в пленарном режиме.



«Исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховной Рады Украины Петр Бондарь пообещал, что сделает все возможное, чтобы в течение того периода, когда не будет сессий, избирательного периода от 12 июля, там, условно, до Дня Независимости», — пояснил спикер Верховной Рады.



«Это означает, что у аппарата есть от 12 июля как минимум до 15 августа — задание разработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку», — сказал спикер Верховной Рады.