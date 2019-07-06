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Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования

06.07.2019 11:15
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Парубий распорядился установить в ВР сенсорные кнопки для голосования

Председатель ВР Андрей Парубий поручил парламентскому аппарату ввести сенсорные кнопки для голосования до начала работы депутатов нового созыва. Как передает replyua.net, об этом он заявил на состоявшейся вчера итоговой пресс-конференции.

«Я поручил аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ», — сказал Парубий. Вместе с тем, он считает, что это аппарату нужно будет время, когда парламентарии не будут работать в пленарном режиме.

«Исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховной Рады Украины Петр Бондарь пообещал, что сделает все возможное, чтобы в течение того периода, когда не будет сессий, избирательного периода от 12 июля, там, условно, до Дня Независимости», — пояснил спикер Верховной Рады.

«Это означает, что у аппарата есть от 12 июля как минимум до 15 августа — задание разработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку», — сказал спикер Верховной Рады.



Теги: Донбасс, голосование, Верховная Рада, Парубий
 
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